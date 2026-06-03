Ziarul de Bacău

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FOTO Accident cu victimă în Berești-Bistrița, între un autoturism și un TIR

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Un grav accident de circulație a avut loc, în această după-amiază, în comuna Berești-Bistrița, în urma căruia un bărbat a fost rănit.

Potrivit ISU Bacău, in accident au fost au fost implicate un autoturism și un autotren. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma evenimentului a rezultat o victimă, un bărbat conștient, care a necesitat îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Pompierii au asigurat măsurile PSI specifice la locul evenimentului, până la înlăturarea oricărui pericol.

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