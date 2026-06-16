FOTO Incendiu puternic la o casă din comuna Berești-Tazlău, sat Enăchești

În cursul acestei nopți, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din comuna Berești-Tazlău, sat Enăchești.

La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești. A fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

În urma incendiului au ars aproximativ 100 mp din acoperișul casei de locuit, aproximativ 10 mp dintr-o anexă.

Datorită intervenției prompte a pompierilor a fost limitată extinderea incendiului la alte construcții din apropiere. Cauza probabilă de producere a incendiului: scurtcircuit electric.

„Recomandăm cetățenilor verificarea periodică a instalațiilor electrice și utilizarea instalațiilor electrice în condiții de siguranță, pentru prevenirea unor astfel de evenimente” – ISU Bacău.