Grădinița 18, banii necheltuiți din 2025 și un nou regulament pentru firme, pe masa Consiliului Local Bacău. Rezumatul proiectelor de pe ordinea de zi

Cu o ordine de zi stufoasă și proiecte adăugate în ultimul moment, Consiliul Local al municipiului Bacău este chemat să voteze astăzi decizii importante, inclusiv pe buget și patrimoniu, fără garanția unei transmisiuni live.

Printre proiecte se regăsesc reconstrucția Grădiniței cu program prelungit nr. 18, utilizarea excedentului bugetar din 2025 și aprobarea unui nou regulament privind activitățile comerciale din municipiu. Pe listă se află și numeroase închirieri și drepturi de utilizare a unor spații și terenuri publice din tot orașul.

Ședința începe la ora 9:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, unde accesul cetățenilor este liber. Pe ordinea de zi se află 40 de proiecte și informări, iar Ziarul de Bacău vă oferă rezumatul detaliat al tuturor punctelor de pe agenda decizională.

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din 19 decembrie 2025.

2. Acordarea titlului de ctățean de onoare al municipiului către Grigore Filip, directorul Aerostar.

3. Aprobarea indicatorilor pentru demolarea și construirea Grădiniței cu program prelungit nr. 18, inclusă la finanțare în Programul național „Școli sigure și sănătoase”. Valoarea totală a investiției este de 12,1 milioane lei (cu TVA), din care 8,2 milioane ar urma să fie asigurate de Guvern, iar restul de municipalitate.

4. Aprobarea contului de execuție pentru trimestrul IV al anului 2025, astfel încât la 31 decembrie 2025 erau înregistrate încasări de 811 milioane lei (față de cele 1.174 estimate la începutul anului) și plăți de 766 de milioane de lei. Din aceste plăți, majoritatea banilor au mers către funcționarea instituțiilor municipale, adică 511 milioane de lei. Pentru investiții au fost plătite doar 255 de milioane de lei, adică 33% din banii cheltuiți din bugetul municipiului Bacău.

5. Utilizarea excedentului bugetar local din 2025, în valoare de 57,7 milioane de lei, astfel încât în 2026 va fi folosit pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare cu 57,2 milioane, iar cea de funcționare cu 549 mii lei.

6. Punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal Bacovia către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin în vederea organizării unui „Maraton de Educație Antreprenorială” în data de 27 aprilie 2026.

7. Modificarea serviciului de transport local prin curse regulate dedicate elevilor, astfel încât ruta Șerbănești (strada Alexandru Ioan Cuza) – Gară – Colegiul Karpen urmează să fie eliminată din cauza lipsei călătorilor.

8, 9, 10 și 11. Acordarea mai multor drepturi de trecere și servitute către CRAB SA (branșament la blocul Avanera de pe str. Ștefan cel Mare și pentru reabilitarea rețelelor de apă), Arena City Center (branșament electric subteran pentru noile amenajări de la mall), respectiv către DSVSA Bacău (instalațiile de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori).

12. Transmiterea unei mașini Dacia Duster din inventarul primăriei către Teatrul Municipal Bacovia, în vederea facilitării deplasării echipei tehnice și artistice a teatrului în teren pentru spectacole, probe de sunet și lumină.

13, 14 și 15. Vânzarea, cu drept de preemțiune, către constructorii de bună credință a unor terenuri din municipiul Bacău: str. 9 mai nr. 19 (27 mp, extindere sediu firmă), Florilor nr. 1 (10 mp, balcon cabinet stomatologic) și Mihai Viteazul nr. 1 (15 mp, spațiu comercial).

16. Emiterea unui acord pentru executarea lucrărilor de modernizare la spațiul din str. Pictor Andreescu nr. 5, etajul 2, ocupat de Aleman Imob SRL în baza unui contract de închiriere încheiat în noiembrie 2025.

17. Prelungirea duratei din contractul de concesionare încheiat cu Medical-Xen SRL (Matei Angela) pentru cabinetul medical din str. Tecuciului nr. 1.

18. Aprobarea unui nou regulament privind activitățile comerciale care se desfășoară pe raza municipiul Bacău, fiind a treia modificare considerabilă din ultimii 4 ani.

19. Stabilirea tarifului de încărcare a autovehiculelor electrice la spațiile publice instalate pe raza municipiului Bacău: 1,5 lei/kWh (TVA inclus). De asemenea, este decisă și o taxă de inactivitate de 5 lei/minut, aplicabilă în situația în care autovehiculul rămâne conectat după finalizarea procesului de încărcare efectivă.

20. Modificarea actului de înființare a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău pentru desemnarea a 3 reprezentanți în consiliul de administrație.

21. Modificarea organigramei Primăriei Bacău ca urmare a unei promovări în grad profesional, dar și pentru o rocadă de posturi: Raluca Ioana Rotaru se mută de la Compartimentul achiziții directe și monitorizare contracte la Compartimentul Intern de Prevenire, SSM și Protecția Mediului, în timp ce un post vacant de la Compartimentul Intern de Prevenire, SSM și Protecția Mediului se mută la Compartimentul achiziții directe și monitorizare contracte.

22. Modificarea componenței comisiilor de specialitate, astfel încât consilierul local Adrian Gabor (PSD) va activa în toate cele 3 comisii în care a funcționat Gigi-Nucu Candet.

23 și 24. Achiziționarea de servicii juridice în valoare de 166.000 de lei pentru procesele Primăriei și pentru cele ale SMUP Bacău.

25. Darea în administrare, către SMUP Bacău, a 16 sisteme de plasă de tip parazapadă pentru activitățile de deszăpezire.

26, 27 și 28. Acordarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA pentru lucrări aferente infrastructurii de alimentare cu gaz și energie electrică (Aleea Ghioceilor nr. 2, Prelungirea Bradului, respectiv străzile Castanilor, Frasinului și Carpați).

29. Închirierea, prin licitație publică, a 3 terenuri de 15 mp în Târgul Auto Bacău în vederea desfășurării activităților de întocmire de acte de vânzare/cumpărare și copiere/printare documente, la prețul de pornire de 55 lei/mp/lună.

30. Închirierea, prin licitație publică, a două terenuri de 50 mp în incinta Pieței de Gross în vederea amplasării unor unități mobile de tip food truck/rulotă de fast food, la prețul de pornire de 60 lei/mp/lună.

31. Închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu de 144 mp din PT 117 (str. Slănicului nr. 5 bis), începând cu prețul de 10 lei/mp/lună, pentru activități comerciale – depozit.

32. Introducerea în domeniul public a unor bunuri rezultate din investiția Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gară – Cartier CFR – CAEx, valorând în total 22,1 milioane lei.

33. Includerea în domeniul privat a mai multor terenuri aferente balcoanelor realizate pe proprietatea publică.

34. Mandatarea primarului pentru apărarea intereselor în dosarul 854/110/2025 în care 3 reclamanți solicită anularea hotărârilor prin care a fost înființată Comisia de Circulație, respectiv a hotărârii Comisiei de Circulație prin care a fost dispusă montarea semnului de „oprire interzisă” pe sensul de mers dinspre oraș spre Gherăiești pe Calea Moldovei.

35. Aprobarea programului unitar de acțiune pentru combaterea vectorilor și dăunătorilor din municipiul Bacău.

36. Informare privind HCL 227/2025, după ce concesionarea aprobată de Consiliul Local a fost considerată ilegală de secretarul municipiului.

37. Diverse

38B. Închirierea, prin licitație publică cu oferte în plic închis, a unui spațiu de 167 mp situat în incinta PT14 (str. Alecu Russo nr. 51 BIS), pentru activități sportive.

39C. Acordarea unui drept de trecere pentru CRAB SA pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și a rețelelor de canalizare din Bacău în zona de nord a municipiului;

40D. Exercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea Casei Dr. Pătrășcanu din str. Vasile Alecsandri nr. 7, imobil de patrimoniu aflat la vânzare.

41E. Respingerea plângerii prealabile formulată de Lupu Valeria împotriva HCL 519/2025 prin care a fost aprobată vânzarea unui teren de 176 mp din str. Miron Costin nr. 36 către constructorul de bună credință, aceasta nefiind de acord cu prețul de 51.040 euro din raportul de evaluare.