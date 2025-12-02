Incendiu în Comănești! Un bărbat grav rănit a fost transportat la spital

În această dimineață, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești au intervenit pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o anexă gospodarească în orașul Comănești.

Foto arhivă

La fața locului s-a deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD.

Incendiul a fost lichidat, a ars o anexă gospodarească pe o suprafață de cca. 30 mp.

În urma incendiului, proprietarul a suferit arsuri de gr. I și II la membrele inferioare (pe o suprafață de 15-20%). Acesta a fost preluat de ambulanța SMURD si transportat la spital pentru tratament de specialitate.

„Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul în locuri neprotejate corespunzător”, transmite ISU Bacău.