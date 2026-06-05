Jandarmii băcăuani recrutează candidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior și postliceal ale Ministerului Apărării Naționale

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Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău desfășoară activități de recrutare a candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate pentru instituțiile de învățământ superior (ofițeri) și postliceal (maiștri militari și subofițeri) din structura Ministerului Apărării Naționale, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea de admitere iulie – august 2026.

Înscrierea candidaţilor se poate face în perioada 02 – 17 iunie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează olograf de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, în format electronic, la adresa de e-mail relatiipublice@jandarmeriabacau.ro în perioada menționată.

Depunerea dosarelor de candidat în volum complet se face de luni până vineri, între orele 09.00 – 14.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău din municipiul Bacău, str. Constantin Mușat, nr.4, jud. Bacău, până la data de 22 iunie 2026.

Anunțul de concurs cu toate informațiile necesare candidaților privind înscrierea pe locurile alocate fiecarei instituții de învățământ militar/ specialitățile militare, condițiile legale, criteriile specifice, desfășurarea probelor de concurs și documentele necesare este postat pe site-ul inspectoratului – www.jandarmeriabacau.ro, la adresa https://www.jandarmeriabacau.ro/wpijj/anunt-privind-recrutarea-candidatilor-pentru-participarea-la-concursurile-de-admitere-la-institutiile-de-invatamant-din-structura-ministerului-apararii-nationale-care-pregatesc-personal-pentru-nevoi-2/ , în secțiunea Carieră.

Celor interesați li se recomandă să citească cu atenție anunțul de concurs, iar în cazul în care au nelămuriri să apeleze numărul de telefon 0234-543131, interior 24407, 24538, 24535, 24537.