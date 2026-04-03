Mărturia tinerilor care l-au salvat pe copilul lovit de mașină, la Podu Turcului

Copilul de patru ani din Bacău, care a fost lovit în plin de o maşină, este acum în afara oricărui pericol. Deşi inima i s-a oprit imediat după impact, copilul a avut noroc de un poliţist şi o studentă la medicină, care se aflau în apropiere, au intervenit imediat şi l-au resuscitat până la sosirea ambulanţei. Cei doi eroi de ocazie au povestit cum a decurs intervenţia care le-a marcat viaţa, scrie Observator.

Băieţelul de 4 ani mergea pe marginea şoselei, cu bunica lui. Într-o clipă, copilul a ţâşnit spre mijlocul drumului în faţa unei maşini. Impactul a avut loc chiar în faţa secţiei de poliţie din localitatea Podu Turcului din Bacău.

Bogdan Palade, şeful de post, i-a acordat băieţelului primul ajutor. Imediat i s-a alăturat Andreea, o studentă la medicină care trecea prin zonă.

„Domnii poliţişti alergau, vecinii ieşeau în stradă. Nu respira, era inconştient, nu răspundea la stimuli”, a povestit Andreea Brăilă, studentă la medicină.

Minutele decisive de resuscitare

„Am ieşit imediat să văd ce s-a întâmplat şi am văzut un copil lovit pe asfalt”, a declarat Ioan Bogdan Palade, şeful Secţiei 4 Podu Turcului.

Andreea Brăilă: Am început manevrele de resuscitare.

Reporter: Ce ai făcut, practic?

Andreea Brăilă: Masaj cardiac extern, cu compresii toracice.

Reporter: Cât a durat intervenţia?

Andreea Brăilă: Aproximativ 3 minute.

Intervenția l-a readus la viaţă. La scurt timp a venit şi o ambulanţă, care l-a transportat la spital.

„Există o fractură la nivelul femurului drept pentru care urmează să se intervină chirurgical mâine”, a precizat Aurelia Ţaga, director medical la Spitalul Medical Bacău.

Mesajul salvatorilor

Băiatul e internat în spital cu mama, care le-a transmis deja recunoştinţa celor doi salvatori.

„Nu este nevoie de mulţumiri. În acele situaţii intervii şi atât. Consider că este un lucru de umanitate. Nu trebuie neapărat să fii în domeniu ca să acorzi primul ajutor, ori să ajuţi pe cineva la nevoie”, a mai transmis Andreea, studenta eroină.

„Cred că am îndeplinit una dintre principalele misiuni ale unui poliţist. Respectiv aceea de a salva vieţi”, a spus Bogdan Palade, poliţistul erou.

Zona în care s-a produs accidentul, fără trotuar

Accidentul a avut loc la intrarea în comună, unde drumul județean nu are trotuar, iar pietonii sunt nevoiți să meargă pe marginea șoselei.

„Doar în zonă nu e trotuar. O să încercăm să facem ceva în zona aia”, a declarat Gelu Cioravă, primar Podu Turcului.

Accidentele în care copiii sar în fața mașinii sunt, din păcate, frecvente. Specialiştii recomandă ca, până la vârsta de 8 ani, copiii să fie ținuți ferm de mână în apropierea străzilor circulate. E importantă şi educaţia rutieră: trebuie învăţaţi să nu alerge pe stradă şi să se asigure tot timpul.