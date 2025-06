Ministrul Mircea Fechet, la final de mandat: „Am promis rezultate și m-am ținut de cuvânt: las o țară mai curată și mai verde”

La finalul mandatului de ministru al Mediului, Mircea Fechet a făcut o trecere în revistă a activității sale ministeriale, punând accent pe cele mai importante rezultate: Sistemul Garanție – Returnare (SGR), un nou Cod Silvic sau tăierea „primelor nerușinate din sistemul de stat”.

Ministrul Fechet a vorbit și despre reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, despre comasarea a două instituții pentru cu atribuții în protecția mediului și administrarea ariilor naturale protejate – Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP): „Am promis rezultate și m-am ținut de cuvânt: las o țară mai curată și mai verde decât am găsit-o, în care Mediul a urcat pe agenda publică, iar Ministerul Mediului este în avangarda reformelor cerute de români.”

Redăm, în cele ce urmează, mesajului ministrului Mircea Fechet:

Un Sistem Garanție – Returnare (SGR) care bate record după record, un nou Cod Silvic care bubuie hoții de lemn, investiții în păduri la nivel istoric și în infrastructură de mediu la standarde europene, pentru mii de comunități din țară, plus un model dat ca exemplu de tăiere a primelor nerușinate din sistemul de stat.

De asemenea, un plan ambițios de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, bazat pe principii sănătoase și pe debirocratizare, și o singură instituție în loc de două cu atribuții în protecția mediului și administrarea ariilor naturale protejate – Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP).

Am promis rezultate și m-am ținut de cuvânt: las o țară mai curată și mai verde decât am găsit-o, în care Mediul a urcat pe agenda publică, iar Ministerul Mediului este în avangarda reformelor cerute de români.

Cea mai mare mulțumire, la final de mandat, este să văd cum măsurile pe care le-am luat produc efecte pozitive clare și durabile la nivel național, iar patrimoniul natural este mai bine pregătit să facă față provocărilor de mediu și mai bine protejat pentru generațiile viitoare.

România e mai curată datorită Sistemului Garanție – Returnare (SGR), cel mai ambițios program și cel mai mare succes din ultimii 30 ani în ceea ce privește mobilizarea noastră pentru natură.

Cu peste 5 miliarde ambalaje SGR colectate de la momentul lansării, în noiembrie 2023, cu sute de mii tone ambalaje trimise către fabricile de reciclare și rate de colectare lunare consecutive de peste 80%, Sistemul Garanție – Returnare reprezintă dovada că România poate gestiona proiecte de mediu complexe și poate deveni un model de bună practică la nivel european.

SGR înseamnă mii de locuri de muncă verzi, create de la zero pentru români în centrele regionale de numărare și sortare, înseamnă o industrie orizontală în creștere, unde lucrează sute de mii de oameni, și care generează continuu noi investiții și confirmă potențialul uriaș al economiei circulare în România.

România are ape, soluri, păduri, drumuri mai curate – nici urmă de ambalajele care, în anii trecuți, lăsau impresia de restanțe mari la capitolul civilizație. Am scăpat mai ales de plasticul care otrăvea natura, iar asta e cea mai sigură garanție pentru o viață mai sănătoasă.

Am pus patrimoniul natural verde în siguranță cu Noul Cod Silvic promulgat la începutul anului. Accesul în pădure este liber și nerestricționat pentru orice român, am eliminat situațiile de conflict de interese în rândul lucrătorilor din domeniul silvic, iar hoții de lemn rămân fără dubițe și camioane dacă transportă mai mult de 5 mc masă lemnoasă fără acte.

E în lucru SUMAL 3.0, care a fost definit inclusiv în Codul Silvic, prin care ne-am propus să eliminăm vulnerabilitățile SUMAL 2.0 și să aliniem eforturile de combatere a tăierilor ilegale la ultimele progrese tehnologice. Noul sistem de trasabilitate a lemnului vine cu obiective ambițioase, printre care acela de a instala GPS pe fiecare camion care transportă lemn și de a elimina posibilitatea emiterii de avize off-line din depozite.

România e mai bogată cu peste 4.000 hectare de pădure, după ce am reușit să adăugăm 14 terenuri forestiere din județul Neamț (Grințieș, Poiana Teiului și Ceahlău) în patrimoniul național verde. E o investiție istorică, această suprafață este de 10 ori mai mare decât cea care a intrat anual în patrimoniul statului, în ultimii 35 ani.

De asemenea, am reușit un nivel record de împăduriri, avem 800 contracte semnate pentru mai mult de 12.645 hectare, din care am plantat peste 7.886 hectare, în condițiile în care, ca ministru, am preluat în 2023 o suprafață plantată de aproape 100 hectare. Alte 99 contracte de împăduriri, care însumează aproape 2.100 hectare, sunt în curs de semnare.

România e acum mai bine echipată să gestioneze deșeurile și să le valorifice. Cu fonduri de sute de milioane euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde Ministerul Mediului are toate jaloanele în grafic, am dezvoltat și extins infrastructura de mediu, iar românii din mii de localități, atât de la oraș, cât și de la sat, beneficiază sau urmează să aibă parte de servicii publice esențiale, modernizate la standarde europene.

Mă refer la insule ecologice digitalizate, cu acces controlat pentru colectarea separată a deșeurilor, sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, centre de colectare prin aport voluntar (CAV-uri) pentru diverse tipuri de deșeuri, inclusiv deșeuri voluminoase (mobilier, electrocasnice, materiale de construcții) și rețele extinse de canalizare și apă potabilă.

De la nivelul Ministerului Mediului, sprijinim administrațiile locale prin finanțarea tuturor acestor proiecte cu impact important în viața românilor și care pun în mișcare economia circulară, pentru că viitorul verde al României se construiește în fiecare comunitate care alege să investească în mediu.

Am arătat că o administrație transparentă, așa cum își doresc românii, începe cu respectarea interesului public, reducerea risipei de la buget și eliminarea privilegiilor nejustificate. Am reușit să interzicem, prin lege, bonusurile nerușinate la pensionare acordate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, care au costat statul român, numai în ultimii cinci ani, peste 327 milioane lei. Am propus reechilibrarea și reorganizarea Regiei de sus în jos, printr-un plan ambițios de reformă, care pune eficiența, responsabilitatea și transparența la baza funcționării Romsilva. Cu principii sănătoase oglindite în practică (plată egală pentru muncă egală, echitate în loc de privilegii), mai puține funcții de conducere și un Consiliu de Administrație cu mandat de 4 ani și evaluat periodic în funcție de indicatori de performanță, sunt convins că Regia poate deveni o instituție – fanion care administrează chibzuit avuția națională. O instituție pregătită să răspundă provocărilor actuale – economice, sociale și climatice, dar și nevoilor și așteptărilor românilor.

Da, scăderea birocrației este posibilă și în România, prin accelerarea inițiativelor din care rezultă instituții mai eficiente, mai suple și mai transparente! Am început cu instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, iar exemplul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) – entitate care a rezultat în urma comasării a două instituții, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, cu toate unitățile aflate în subordine, și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, trebuie preluat de oricine ține cârma ministerului. Las un plan asemănător pentru comasarea instituțiilor de control (Garda Națională de Mediu și Garda Forestieră Națională), care poate produce efecte imediate.

Toate aceste rezultate, la pachet cu investițiile în infrastructura de mediu de la nivel național, au avut un scop clar: înțelegerea, de către un număr cât mai mare de români, că Mediul nu este o temă secundară, ci o prioritate națională. Am arătat că România poate deveni un exemplu în Europa, că putem face tranziția către o economie circulară și sustenabilă, cu sprijinul și în beneficiul comunităților locale, al oamenilor.

Plec din minister cu mulțumirea sinceră că am contribuit la schimbări reale, cu impact pe termen lung. Sper ca tot ceea ce am început să fie continuat cu aceeași responsabilitate și ambiție, iar Mediul să rămână la fel de sus pe agenda publică și la fel de apropiat de români!

Îmi închei mandatul cu mulțumiri pentru toți cei care au fost parte din acest efort – colegi din minister, specialiști, parteneri instituționali, reprezentanți ai societății civile și toți oamenii care au înțeles că schimbarea reală cere muncă, răbdare, consecvență și coerență. Fără sprijinul lor, nimic din ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil!

Mulțumesc și reprezentanților presei, pentru care – oricât mi-aș fi dorit – nu am fost tot timpul disponibil! Uneori nu am mai putut fizic, din cauza oboselii, chiar dacă poate e greu de crezut, dar apreciez eforturile tuturor de a fi corecți și în critici, și în remarci pozitive. Putem fi de acord că avem uneori opinii identice sau că vedem lucrurile diferit, asta nu înseamnă că nu trebuie să existe dialog mereu, pentru că doar așa putem progresa ca țară.

Rămân, în continuare, un susținător ferm al protejării mediului, al transparenței și al respectului față de oameni. Un om care crede că fiecare, în dreptul lui, poate să facă în așa fel încât România să fie mai bună seara decât am găsit-o dimineața! Și că, atunci când tragem toți în aceeași direcție, rezultatele sunt pe măsură!

Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în acest mandat – pentru încredere, pentru idei, pentru muncă, pentru criticile constructive și pentru curajul de a merge împotriva curentului atunci când a fost nevoie!

Vă mulțumesc DUMNEAVOASTRĂ, tuturor celor care mi-ați scris, cu care am vorbit și față în față, și pe WhatsApp, și pe sms, și pe Facebook Messenger, și în drum, și în curte, și pe stradă și oriunde am găsit loc și timp, vă mulțumesc că ne-am încărcat reciproc cu energia și încrederea că facem ce trebuie!

Tuturor, vă spun că aceasta este linia roșie peste care nu voi trece: să se dea cu piciorul la tot ce am construit!

Am convingerea că începuturile sănătoase nu se pierd, ci prind rădăcini. Iar ceea ce am semănat împreună va continua să crească.

La final, spun un mare MULȚUMESC familiei mele, care m-a înțeles, m-a încurajat și mi-a fost alături cu toată inima, la fiecare pas de pe acest drum. Mulțumesc și familiei pe care o am în Partidul Național Liberal, vă sunt recunoscător pentru fiecare vorbă bună, fiecare îndemn și fiecare moment în care ați crezut în mine!

– ministrul Mediului Mircea Fechet