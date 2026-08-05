Patru bărbați au fost reținuți după o bătaie pe terasa unui local din Dofteana

Patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii băcăuani, după un conflict izbucnit pe terasa unei societăți comerciale din comuna Dofteana, în urma căruia participanții s-ar fi agresat reciproc.

Incidentul a fost sesizat pe 4 august, când un tânăr de 27 de ani din Dofteana a anunțat polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Onești că a fost agresat fizic de mai multe persoane.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că tânărul se afla pe terasa unui local împreună cu alți trei bărbați, cu vârste de 22, 37 și 53 de ani. Pe fondul unui conflict spontan, cei patru s-ar fi agresat reciproc, provocând totodată tulburarea ordinii și liniștii publice.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tuturor celor implicați. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.