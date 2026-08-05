Peste 9000 de opțiuni la admitere la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

După finalizarea primei sesiuni de admitere, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău s-au înscris 2000 de candidaţi români şi români de pretutindeni la studii universitare de licenţă şi master, care au ales pentru concursul de admitere peste 9000 de opțiuni pe programe de studii. Conform legislației în vigoare, candidații pot fi admiși numai la două programe de studii, din care doar unul la buget, în cadrul aceluiași ciclu de studii.

Conducerea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău mulţumeşte tuturor colegilor şi studenţilor care s-au implicat în promovarea ofertei educaţionale, precum şi reprezentanţilor din mass-media care au prezentat oferta educațională a universității. După finalizarea confirmărilor, Universitatea va anunța public locurile disponibile pentru cea de-a doua sesiune de admitere din septembrie 2026.

Continuă admiterea la Colegiul Terțiar din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău până pe 21 august 2026, unde au dreptul să se înscrie absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (doar cu adeverință de absolvire a liceului), sau cu diplomă de bacalaureat sau diplome echivalente.

Oferta educaţională a Universităţii include 38 de programe de studii universitare de licenţă, 10 programe de licență dual, 26 programe de master, 6 programe de master dual şi 3 programe de doctorat, toate programele de studii fiind acreditate de către ARACIS.

Perioada de înscriere, pentru a doua sesiune de admitere, la studiile universitare de licență: 1-17 septembrie 2026 (Facultatea de Inginerie), 1-11 septembrie 2026 (Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății).

Perioada de înscriere, pentru a doua sesiune de admitere, la studiile universitare de master: 1-16 septembrie 2026 (Facultatea de Inginerie), 1-11 septembrie 2026 (Facultatea de Litere), 1-10 septembrie 2026 (Facultatea de Științe și Facultatea de Științe Economice) și 1-11 septembrie 2026 (Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății).

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează doar în luna septembrie, în perioadele 03-04 și 14-15 septembrie 2026.

Perioada de înscriere, pentru programele de conversie profesională a cadrelor didactice, este 1-25 septembrie 2026 (Facultatea de Inginerie), 1-15 septembrie 2026 Facultatea de Litere și 1-18 septembrie 2026 Facultatea de Științe.

Pentru sesiunea de toamnă se va organiza admitere și la programul de studii universitare de licență Educație timpurie, sub rezerva apariției Hotărârii de Guvern.

Informaţii complete privind admiterea pot fi obținute accesând site-ul www.admitere.ub.ro, sau pe paginile web ale facultăților și www.facebook.com/UniversitateaVasileAlecsandriDinBacau, sau la secretariatele facultăţilor.