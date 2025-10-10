Polițiștii băcăuani, prezenți la bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM și Universitatea „Vasile Alecsandri”

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost prezenți, pe 10 octombrie, în cadrul Bursei locurilor de muncă, eveniment organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din municipiu.

Evenimentul a avut ca scop facilitarea accesului absolvenților pe piața muncii și crearea unui cadru de interacțiune directă între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au prezentat participanților oferta educațională a școlilor de poliție, în contextul în care, până la data de 17 octombrie 2025, se desfășoară activitatea de recrutare a candidaților pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale Poliției Române, sesiunea septembrie – decembrie 2025.