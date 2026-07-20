Primăria Bacău pregătește un nou festival la Insula de Agrement. Prima ediție a Festivalului Filmului va costa aproape 63.000 de lei

Primăria Bacău pregătește organizarea primei ediții a Festivalului Filmului Bacău, un eveniment programat în perioada 7–9 august 2026, la Insula de Agrement, Hub Orizont și Teatrul Municipal „Bacovia”. Accesul publicului va fi gratuit, iar municipalitatea propune alocarea sumei de 62.799 de lei, cu TVA, din bugetul local.

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Festivalul dedicat cinematografiei se adaugă unei serii de evenimente programate în perioada următoare la Insula de Agrement. Weekendul trecut a avut loc Festivalul Berii, iar în calendarul verii mai sunt incluse Young Island și „Vin la Insulă”. Astfel, zona de agrement va găzdui, într-un interval relativ scurt, cel puțin patru festivaluri cu tematici diferite.

Proiectul privind organizarea Festivalului Filmului Bacău urmează să fie supus, astăzi, aprobării Consiliului Local. Potrivit documentației, evenimentul ar urma să promoveze cinematografia românească și independentă și să le ofere tinerilor creatori posibilitatea de a-și prezenta producțiile în fața publicului și a unor profesioniști din domeniu.

Proiecții în aer liber, concerte și ateliere

Locația principală va fi Insula de Agrement, unde sunt programate proiecții de film în aer liber, activități pentru public și momente artistice. La Hub Orizont și Teatrul Municipal „Bacovia” ar urma să se desfășoare proiecțiile din competiție, atelierele educaționale și întâlnirile cu invitații.

Programul propus include o competiție de scurtmetraje destinată elevilor și studenților, proiecții de lungmetraje și scurtmetraje românești și independente, precum și ateliere de regie, scenaristică, actorie, fotografie și analiză de film. Organizatorii mai anunță sesiuni de dialog cu profesioniști din industria cinematografică, expoziții, spații tematice, spectacole de teatru, concerte și activități recreative.

În prima zi, pe 7 august, sunt prevăzute deschiderea oficială, ateliere introductive, activități interactive, o proiecție în aer liber și un moment artistic.

Pe 8 august ar urma să aibă loc atelierele de specialitate, proiecțiile competiționale de scurtmetraje, întâlniri cu echipele de producție, spectacole de teatru, un concert și o proiecție specială de seară.

Ultima zi, 9 august, va cuprinde proiecțiile finale ale competiției, ateliere educaționale, activități culturale și recreative, un concert, festivitatea de premiere și proiecția filmului câștigător.

Aproape jumătate din buget, pentru scenă, sunet și lumini

Bugetul propus pentru prima ediție a Festivalului Filmului Bacău este de 51.900 de lei fără TVA, respectiv 62.799 de lei cu TVA.

Cea mai mare cheltuială este cea pentru serviciile scenotehnice. Primăria estimează un cost de 31.400 de lei fără TVA pentru scenă, sonorizare, lumini și personalul tehnic necesar pe durata celor trei zile.

Alți 17.000 de lei fără TVA sunt prevăzuți pentru materiale, produse, echipamente și consumabile necesare realizării decorurilor și amenajărilor temporare. Pentru autorizații, măsuri de siguranță și plata drepturilor de autor către organisme precum UCMR-ADA, UPFR și CREDIDAM sunt rezervate încă 3.500 de lei.

Documentația nu prezintă lista filmelor care vor fi proiectate și nici numele actorilor, regizorilor sau celorlalți invitați. Programul anunțat poate fi modificat în funcție de disponibilitatea acestora, de condițiile meteorologice și de necesitățile organizatorice.

Festivalul Filmului Bacău este prezentat drept prima inițiativă de acest fel organizată de municipalitate. Proiectul și alocarea bugetară vor deveni definitive numai după votul Consiliului Local Bacău.