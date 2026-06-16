Primăria Bacău pune la bătaie peste 90.000 de lei pentru „Cinema în aer liber”

Primăria Bacău reia proiecțiile de film în aer liber și alocă peste 90.000 de lei din bugetul local pentru organizarea evenimentului „Cinema în aer liber 2026”, care ar urma să se desfășoare în Parcul Catedralei în perioada 20 iunie – 19 septembrie.

Foto: Facebook

Potrivit documentației aprobate în Consiliul Local, proiecțiile vor avea loc în fiecare weekend din lunile iunie, iulie, august și septembrie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii estimează un număr maxim de 12 proiecții cinematografice, cu filme românești și internaționale. În cazul vremii nefavorabile, acestea vor putea fi reprogramate sau mutate la alte date, până cel târziu pe 19 septembrie.

Pentru desfășurarea evenimentului, municipalitatea intenționează să contracteze servicii de proiecție și sonorizare, inclusiv ecran de mari dimensiuni, videoproiector profesional, sistem audio, personal tehnic și drepturi de difuzare a filmelor.

Valoarea estimată a achiziției este de 90.604,80 lei cu TVA, respectiv 74.880 lei fără TVA. Suma acoperă organizarea a maximum 12 proiecții, costul estimat fiind de aproximativ 6.240 de lei pentru fiecare film proiectat.