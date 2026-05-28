Primarul Viziteu amenință cu ieșirea municipiului Bacău din ADIS: „Nu vom accepta ca băcăuanii să suporte consecințele blocajelor”

Iminența unei crize a deșeurilor a provocat reacția dură a primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, care a amenințat cu ieșirea municipiului Bacău din ADIS (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare).

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a transmis pentru Ziarul de Bacău o reacție fermă în contextul problemelor privind serviciile de salubrizare și tensiunilor dintre ADIS și SOMA SRL.

Edilul susține că principala preocupare a administrației locale este menținerea unui serviciu de salubrizare funcțional și evitarea unei eventuale crize în municipiu.

„Interesul nostru este foarte clar: băcăuanii trebuie să beneficieze de servicii de salubrizare sigure, eficiente și fără sincope. Municipiul Bacău a mandatat ADIS să acționeze în numele său, însă acest mandat vine la pachet cu responsabilitatea de a livra rezultate și de a gestiona corect problemele existente”, a declarat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Acesta a precizat că municipalitatea este la curent cu dificultățile existente în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare și că susține rezolvarea rapidă a problemelor administrative.

„Cunoaștem dificultățile din cadrul ADIS și susținem rezolvarea lor rapidă, prin dialog și soluții administrative clare. Dar spun foarte ferm: nu vom accepta ca cetățenii municipiului să suporte consecințele unor blocaje instituționale sau ale unor neînțelegeri care pot afecta curățenia orașului”, a mai transmis edilul.

În declarația sa, primarul nu exclude posibilitatea retragerii municipiului Bacău din ADIS, dacă situația o va impune.

„Prioritatea noastră este ca Bacăul să nu ajungă într-o situație de criză, așa cum s-a întâmplat în alte zone ale județului. De aceea analizăm toate variantele legale și administrative pentru a proteja interesul comunității, inclusiv posibilitatea ieșirii din ADIS și încheierea unui contract direct cu un operator de salubrizare, dacă aceasta va fi soluția cea mai sigură și mai eficientă pentru băcăuani”, a afirmat Viziteu.

Primarul municipiului Bacău a subliniat că administrația locală va interveni pentru a preveni disfuncționalitățile în serviciile publice.

„Nu vom sta pasivi. Vom lua deciziile necesare pentru ca orașul să rămână curat, iar serviciile publice să funcționeze normal”, a conchis acesta.

Declarațiile vin după ce operatorul de salubritate Soma SRL a notificat primăriile că, în urma unui conflict îndelungat cu ADIS, prestarea la nivelul actual a activității o duce spre faliment și trebuie să ia măsuri. Operatorul este plătit de ADIS cu 213 lei pe tona de deșeuri, în timp ce Romprest, care face salubrizare în alte 65 de localități, primește nu mai puțin de 660 de lei pe tonă. Detalii AICI.

Zona deservită de operatorul de salubrizare Soma SRL este formată din municipiul Bacău și 22 comune: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Fărăoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian.