Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, gazda Zilelor Medicale Moinești 2026. Vlad Ciurea și Mircea Beuran, printre invitați

Municipiul Moinești a devenit, timp de trei zile, unul dintre cele mai importante centre ale medicinei românești, odată cu desfășurarea celei de-a XXI-a ediții a Zilelor Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești. Evenimentul a reunit academicieni, profesori universitari, medici și cercetători din România și din străinătate, confirmând statutul manifestării ca reper al excelenței medicale și al colaborării internaționale.

Prima zi a fost dedicată nutriționiștilor, psihologilor și asistenților medicali, care au participat la prezentări științifice și workshopuri axate pe cele mai noi practici din domeniu, accentul fiind pus pe colaborarea multidisciplinară și pe creșterea calității serviciilor medicale, potrivit unupetrotus.ro.

Deschiderea oficială a reunit reprezentanți ai autorităților locale și județene, alături de delegați ai Academiei Române, Academiei de Științe Medicale și Academiei Oamenilor de Știință din România.

Printre invitații de prestigiu s-au numărat academicianul și profesorul universitar Vlad Alexandru Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi români, profesorul universitar Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale, precum și profesorii universitari Cătălina Arsenescu, Silviu Constantinoiu, Marius Moga, Camelia Cristina Diaconu, Gheorghiță Gogu, Ion Sandu, Carmen Adella Sîrbu, Nicolae Iordachi, Gabriel-Ioan Prada, Paraschiva Postolache și medicul Virgil Răzeșu.

Dimensiunea internațională a evenimentului a fost asigurată de participarea profesorilor Cătălin și Monica Loghin de la University of Texas Health Science Center at Houston (SUA), precum și a unor specialiști din Germania, Franța și Muntenegru, alături de reprezentanți ai ESICM Academy Committee.

La manifestare au participat și reprezentanți ai unor importante universități și instituții medicale din România și Republica Moldova, între care Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, UMF „Grigore T. Popa” Iași, Universitatea Transilvania Brașov, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Universitatea „George Bacovia” Bacău și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău.

Un moment aparte al ediției a fost lansarea volumului „Învingătorul. Recunoaștere și recunoștință. Profesorul universitar Doctor Adrian Valentin Cotîrleț la 70 de ani”, coordonat de prof. univ. dr. Viorica Paraschivescu și publicat la Editura Universității „George Bacovia” din Bacău. Lucrarea, prezentată de rectorul Andrei Octavian Paraschivescu, reprezintă un omagiu adus profesorului Adrian Valentin Cotîrleț pentru contribuția sa la dezvoltarea medicinei, cercetării și învățământului medical.

Vom reveni.