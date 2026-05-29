Programul RAJA SA de 1 Iunie 2026

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Casieriile RAJA și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi închise luni, 1 iunie 2026, cu prilejul Zilei Copilului și Rusaliilor.

Abonații societății au la dispoziție variante alternative pentru achitarea facturilor, prin intermediul contului online RAJA, accesibil pe site-ul www.rajac.ro și în aplicația de mobil, prin transfer bancar sau direct debit. De asemenea, plățile pot fi efectuate și la terminalele PayPoint, Westaco ori în magazinele partenere „La doi Pași”.

Activitatea operațională a societății se va desfășura în regim normal. Pe întreaga perioadă a minivacanței, echipele de intervenție vor desfășura activități de monitorizare și intervenție, pentru gestionarea eventualelor avarii sau disfuncționalități apărute la nivelul sistemelor operate.

Documentele necesare pentru diferite servicii furnizate de RAJA pot fi transmise online, prin intermediul platformelor dedicate, disponibile pe site-ul societății (contul de client, portalul de avize sau formularul de sesizări), precum și pe adresele de e-mail afișate în secțiunea Contact.

Pentru semnalarea disfuncționalităților la nivelul infrastructurii de apă și canalizare, utilizatorii pot apela non-stop Dispeceratul RAJA, la numărul 0241 924.