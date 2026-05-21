Raed Arafat trimite corpul de control, după moartea elevului de 15 ani de la școala din Parincea

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) anunță că va trimite un corp de control în județul Bacău, pentru a ancheta în ce condiții a survenit moartea elevului de 15 ani de la școala din Parincea.

Sursa colaj foto: observatornews.ro

Potrivit comunicatului DSU, apelurile de urgență sunt efectuate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și nu direct către SMURD. După preluarea apelului, cazul este direcționat și gestionat, conform procedurilor operaționale în vigoare, de către structurile competente responsabile de intervenție.

În cazul acestui nefericit incident, la locul solicitării au fost alocate:

un echipaj de tip B aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău;

un echipaj de tip C aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Departamentul pentru Situații de Urgență, instituție care asigură coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță, s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz. În urma unei discuții purtate între secretarul de stat, șef al DSU, dr. Raed Arafat, și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în județul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare și analizarea modului de gestionare a intervenției.

Totodată, subliniem faptul că verificările și demersurile instituționale sunt realizate în cooperare, într-un efort comun al structurilor responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această intervenție. Înțelegem emoția și preocuparea generate de această situație, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale și procedurale aplicabile. se arată în comunicatul DSU