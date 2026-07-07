Rezultate BAC Bacău 2026. Două note de 10, ambele din Onești – UPDATE

UPDATE: Rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul sesiunii iunie – iulie a examenului național de bacalaureat 2026 (prima afișare) au fost publicate astăzi, 7 iulie, pe pagina web dedicată și în centrele de examen. Două medii de 10 aparțin unor absolvenți din municipiul Onești, de la Colegiul Național „Grigore Moisil” și CN „Dimitrie Cantemir”. A treia cea mai mare medie din județ este 9,98 și a fost obținută tot de un elev de la „Cantemir”, pe locul al patrulea fiind un absolvent de la CN „Vasile Alecsandri” Bacău, cu media 9,96.

Topul celor mai mari medii la Bacalaureat 2026 în județul Bacău:

10,00 – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești 10,00 – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești 9,98 – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești 9,96 – Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 9,96 – Colegiul „N.V. Karpen” Bacău 9,96 – Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 9,96 – Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău 9,95 – Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 9,95 – Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău 9,95 – Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău

Promovabilitatea în județul Bacău este de 83,2%. Detalii, aici.

Știrea inițială:

Absolvenții de liceu din Bacău care au susținut săptămâna trecută probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 află marţi, până la ora 12.00, ce note au primit și dacă au promovat.

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Rezultatele de la Bac 2026 în Bacău sunt afișate la avizierul școlii în care s-a dat examenul, pe pagina edu.ro – în secțiunea Rezultate Bacalaureat 2026 – și pe site-ul Inspectoratului Școlar Bacău. Lista cu rezultatele, publicată de fiecare școală în parte și pe site-ul edu.ro, cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Rezultatele sunt anonimizate din 2020, pentru a respecta directivele europene de protecție a datelor cu caracter personal. Fiecare candidat a primit un cod unic pe baza căruia va putea să verifice notele pe care le-a obținut la examen.

Pentru a afla rezultatele la Bac 2026, care vor fi afișate în format anonimizat (fără numele și prenumele candidatului), elevii vor folosi codul unic pe care l-au primit la începutul examenelor.

După publicarea listelor, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, în aceeași zi, până la ora 18.00, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 13 iulie.

