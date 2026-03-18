S-a semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea Parcului Gherăiești. Jumătate din fonduri sunt de la bugetul local

Primăria Bacău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au semnat contractul de reabilitare a Parcului Gherăiești. Valoarea totală a contractului este de 42,2 milioane de lei, din care 21 milioane de lei sunt nerambursabile. Lucrările pentru acest obiectiv sunt deja începute.

Potrivit primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, pe 23 de hectare, proiectul prevede amenajarea unei piste de alergare și a uneia pentru bicicliști, a aleilor pietonale, spațiilor de picnic, zonelor pentru expoziții în aer liber, spațiilor de joacă și fitness, precum și a unei piațete cu gradene înierbate, parc de aventură, foișoare și un lac peisagistic.

„Totul este posibil după ce am reîntregit suprafața parcului cu terenurile care de-a lungul timpului au ajuns pe mâna unor privați”, a mai precizat primarul Viziteu.

Modernizarea Parcului Gherăiești este realizată de asocierea de firme S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.– S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. – SC DFS CENTER GRUP S.R.L. – TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL, firmele care lucrează și la Parcul Cancicov, unde termenul de execuție a fost deja depășit, iar lucrările sunt la aproape 60%.

Pentru parcul Gherăiești, termenul de execuție este de 18 luni, iar ordinul de începere al lucrărilor este dat de pe 30 octombrie 2025.