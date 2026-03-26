Scandalul școlii din Galbeni: primarul invocă risc seismic major și finanțare de la Guvern pentru o clădire nouă

Primarul comunei Filipești, Petrică Lungu, a venit cu explicații publice după scandalul izbucnit în satul Galbeni, acolo unde decizia de demolare a școlii a stârnit nemulțumiri în rândul localnicilor. Reacția edilului vine în contextul conflictului relatat anterior de Ziarul de Bacău, când mai mulți locuitori s-au opus desființării clădirii.

Într-un comunicat transmis redacției, primarul susține că decizia nu este una arbitrară, ci se bazează pe o expertiză tehnică oficială, care a încadrat clădirea în grad de risc seismic 1 – cea mai gravă categorie. „Nu primarul a decis că școala este nesigură: a decis expertul tehnic, prin raport oficial”, a precizat edilul.

Acesta a explicat că investițiile realizate în trecut – de la centrală termică până la dotări didactice – au vizat doar confortul, nu structura de rezistență a clădirii. În paralel, starea fizică a imobilului ar fi una avansat degradată, fiind invocate inclusiv probleme precum acoperișul deteriorat, infiltrațiile sau tencuiala care cade.

Un alt argument adus de primar este cel economic. Potrivit acestuia, costurile de încălzire pentru doar două săli de clasă ajung la aproximativ 4.000 de lei lunar, echivalentul încălzirii întregii școli din Filipești, reabilitată energetic, unde învață peste 160 de elevi.

Primarul mai spune că administrația locală nu a avut de ales, fiind notificată oficial de instituțiile statului să ia măsuri în cazul unei clădiri încadrate la risc seismic ridicat. În aceste condiții, autoritățile au optat pentru construirea unei școli noi, finanțată prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”, aprobat prin OUG 7/2023.

Contractul de finanțare a fost semnat în decembrie 2025, iar contribuția locală este de doar 24.000 de lei, restul fondurilor fiind asigurate de stat. Edilul respinge astfel acuzațiile privind „risipirea banilor publici” și susține că ratarea finanțării ar fi însemnat menținerea elevilor într-o clădire nesigură pentru o perioadă nedeterminată.

În ceea ce privește procedura de adoptare a deciziei, primarul afirmă că ședința Consiliului Local din 20 martie s-a desfășurat legal, iar toate documentele – de la expertiză până la contractul de finanțare – au fost puse la dispoziția celor interesați.

Pe fondul tensiunilor din comunitate, edilul încearcă să tempereze conflictul și transmite că înțelege atașamentul localnicilor față de școala din Galbeni, dar insistă că siguranța copiilor trebuie să fie prioritară. În același timp, acesta spune că este deschis identificării unor soluții pentru păstrarea valorii simbolice a clădirii, inclusiv prin amenajarea unui spațiu memorial.

„Responsabilitatea unui primar este să ia decizii care protejează siguranța copiilor, chiar și atunci când aceste decizii sunt nepopulare”, a transmis Petrică Lungu.