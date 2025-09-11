Ședință de pe o zi pe alta pentru Spitalul TBC, regulamente noi, taxe și închirieri. Rezumatul proiectelor de pe masa Consiliului Local Bacău

Începe să redevină o obișnuință convocarea de îndată, adică de pe o zi pe alta, a ședințelor extraordinare ale Consiliului Local Bacău. Următoarea are loc chiar astăzi, de la ora 9:00, fiind convocată pentru 10 proiecte.

Printre proiecte se regăsesc investiția pentru construirea pavilionului de îngrijiri paliative la Spitalul TBC, noile regulamente pentru parcările de reședință și colectarea selectivă a deșeurilor, modificarea taxelor locale și declararea unor terenuri pentru instalarea a 45 de stații de încărcare pentru vehicule electrice. Pe agendă se mai află actualizări la contractele de salubrizare, modificarea rețelei școlare, precum și închirierea căsuțelor din Piața Tricolorului pentru sezonul de iarnă.

1. Actualizarea devizului, la faza de studiu de fezabilitate și în urma creșterii TVA, pentru construirea și dotarea pavilionului de îngrijiri paliative la Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) Bacău. Valoarea actualizată a investiției este de 17,7 milioane lei, conform documentației tehnico-economice întocmite de Ciobanu Paul PFA din Iași.

Noul pavilion va avea 32 de paturi, răspunzând cererii tot mai mari de servicii medicale pentru cei peste 706.000 de locuitori din județ și zonele învecinate. Proiectul urmărește creșterea accesibilității și calității îngrijirilor, reducerea listelor de așteptare și dotarea cu echipamente moderne, respectând standardele sanitare și europene. Conform referatului, investiția va contribui la dezvoltarea infrastructurii medicale, îmbunătățirea confortului pacienților și eficientizarea serviciilor de sănătate.

2. Aprobarea proiectului pentru accesarea de fonduri europene pentru construirea și dotarea pavilionului de îngrijiri paliative la Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) Bacău, prin Programul Sănătate. Din cele 17,7 milioane de lei, 12,5 ar urma să fie decontate prin fonduri europene.

3. Aprobarea noului regulament de organizare, atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință din municipiul Bacău. Față de versiunea publicată în consultare publică, cea finală păstrează principalele prevederi, dar este mai structurată, include trimiteri la normative actualizate, introduce taxa pe teren ca element separat, înăsprește penalizările și simplifică procedurile și formularele.

4. Aprobarea regulamentului privind predarea cardurilor de acces pentru insulele ecologice digitalizate destinate colectării selective a deșurilor municipale.

Regulamentul prevede că fiecare locuință primește gratuit un card de acces pentru platforma de colectare selectivă la care este arondată. Cardurile sunt distribuite prin asociațiile de proprietari sau direct proprietarilor, pe bază de proces-verbal. În caz de pierdere sau deteriorare, un card nou poate fi obținut contra 15 lei, prin cerere la Centrul de Informare Cetățeni. Primăria va semna un protocol cu asociațiile de proprietari pentru predarea cardurilor, distribuirea ghidurilor de utilizare și colaborarea pentru buna funcționare a sistemului.

5. Modificarea regulamentului serviciului public de salubrizare, aferent contractului de delegare încheiat cu operatorul SOMA, pentru a introduce colectarea separată a deșeurilor textile și pentru a implementa sistemul „Plătești pentru cât arunci”, care taxează diferențiat în funcție de cantitatea de deșeuri reziduale. Toate pubelele vor fi dotate cu etichete RFID, iar colectarea va fi monitorizată în timp real prin aplicația ADIS.

Modificările mai includ reguli clare pentru pubele contaminate, sancțiuni pentru colectarea incorectă și un abonament anual de salubritate cu ridicări suplimentare taxate separat. Actul adițional la contract extinde responsabilitățile operatorului și reglementează costurile conform ultimelor acte normative.

6. Actualizarea regulamentului serviciului public de salubrizare, respectiv contractul de delegare încheiat cu operatorul Eco Sud al depozitului de deșeuri.

Stația de sortare din Moinești, cu toate echipamentele aferente, a fost predată municipiului Moinești și eliminată din obiectul contractului, iar operatorul va ajusta tarifele pentru a elimina costurile aferente acesteia. Totodată, regulamentul introduce clar noțiunea de deșeuri textile, stabilește modul de gestionare a acestora și actualizează definițiile pentru colectare separată, reciclare și deșeuri municipale.

7. Declararea mai multor terenuri din municipiul Bacău ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea în domeniul public pentru amplasarea a 45 de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în mai multe zone din oraș.

8. Modificarea HCL 524/2024 prin care au fost aprobate taxele locale aferente anului 2025, pentru a elimina diferențele mari dintre spațiile comerciale, amplasamente și mesele comerciale în piețe, care au generat nemulțumiri și litigii. Potrivit proiectului, elevarea tarifelor pentru spaţiile comerciale la un nivel adecvat şi alinierea unităţii de măsură Ia lei/mp/Iună pentru toate categoriile de suprafeţe vor facilita o administrare mai coerentă.

9. Închirierea, prin licitație publică, a celor 10 căsuțe de lemn din Piața Tricolorului, pentru perioada sărbătorilor de iarnă (28 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026).

Prețul de pornire al chiriei pentru fiecare căsuță este de 318 lei/lună, astfel încât ocuparea pieței urmează să aducă la bugetul local puțin peste 6.000 de lei pentru tot sezonul, în ciuda folosirii argumentului de „întregire a veniturilor” în proiectul de hotărâre.

10. Modificarea rețelei școlare pentru anul 2025-2026, ca urmare a ultimelor ordine ale Ministerului Educației și Cercetării prin care a fost aprobată absorbția Școlii Nicu Enea de către Liceul Tehnologic Petru Rareș, inclusiv cu structurile școlare arondate (Grădinița cu program normal nr. 25 și Grădinița cu program prelungit Căsuța cu povești).

La acest moment nu este clar dacă ședințele Consiliului Local vor mai fi transmise în direct pe paginile de social media ale municipalității.