Ședință-maraton în Consiliul Local Bacău: spații verzi scoase la vânzare, taxe contestate și multe formalități administrative. Rezumatul proiectelor

Consiliul Local Bacău se reunește astăzi într-o ședință cu 69 de proiecte pe ordinea de zi, de la scumpirea gigacaloriei și modificarea regulamentului Athletic Park, până la vânzarea unor terenuri publice pe care parțial se regăsesc suprafețe verzi.

Pe listă se regăsesc și proiecte sensibile, precum vânzarea unor terenuri din apropierea Stadionului Municipal, închirierea altora pentru amplasarea de panouri publicitare LED sau contestarea în instanță a hotărârilor privind impozitele și taxele locale pentru 2026.

Deși este ședința ordinară aferentă lunii februarie, aceasta are loc abia pe 6 martie, iar agenda include o combinație de decizii punctuale și documente strategice. Întrunirea începe la ora 9:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”.

Rezumatul tuturor proiectelor de pe ordinea de zi

1, 2 și 3. Aprobarea proceselor verbale de la ultimele două ședințe și alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie-aprilie

4. Aprobarea bugetului fondului forestier al municipiului Bacău, întocmit de Ocolul Silvic Traian, pentru anul 2026. Venituri: 376 mii lei. Cheltuieli: 150.265 mii lei.

5. Aprobarea documentelor pentru concursul de director general al CSM Bacău.

6. Punerea la dispoziție a Bazinului de înot către Federația Română de Natație în vederea organizării a 6 evenimente în Bacău:

1. Etapa regională de înot copii 10-11 ani, 14-15.03.2026

2. Etapa regională de înot cadeţi 12-13 ani, 28-29.03.2026

3. Campionatul National de Sărituri în apă Juniori C+D, 12-14.06.2026

4. Campionatul Naţional Copii l0 ani, 20-21.06.2026

5. Cupa României de Sărituri în apă juniori C+D, 30.10-01.11.2026

6. Cupa României de Sărituri în apă seniori i juniori A+B, 13-15.11.2026

7. Actualizarea documentațiilor pentru proiectul de amenajare parcări în locul bateriilor de garaje în zona Garofiței-Castanilor-Mărășești, ca urmare a actualizării listei cu imobilele care urmează să fie expropriate.

8. Modificarea documentațiilor pentru realizarea Coridorului pentru bicicliști Centru-Gherăiești-Lilieci, ca urmare a modificării configurației pistelor.

9. Modificarea documentațiilor pentru demolarea și construirea unei noi clădiri la Grădinița cu program prelungit nr. 18, ca urmare a observațiilor transmise de MDLPA.

10. Aprobarea realizării unității de comprimare gaze naturale pentru turbogeneratorul de 14 MWe solar cu alimentare gaze de către Thermoenergy Group SA.

11. Diminuarea subvenției unitare pentru energia termică furnizată consumatorilor casnici, astfel încât gigacaloria se va scumpi cu aproape 20%. (Proiectul urmează să fie scos de pe ordinea de zi și rediscutat de consilieri)

12. Emiterea avizului pentru înființarea Consorțiului Școlar Sanity.

13. Completarea listei cu spațiile excedentare și/sau pretabile închirierii în unitățile de învățământ din municipiul Bacău, prin adăugarea a 8 săli de clasă ale Colegiului Național Pedagogic, disponibile pentru închiriere în intervalul 13:30-15:30.

14. Completarea contractului de delegare a serviciului de alimentare cu energie electrică, prin includerea turbinei Kawasaki de 7,3 Mwe, în valoare de 7,3 milioane lei. Astfel, valoarea delegată către Thermoenergy Group SA ajunge la 115,7 milioane lei.

15. Modificarea listei de tarife pentru serviciile conexe prestate de Thermoenergy Group SA.

16 și 17. Acordarea cu titlu gratuit a dreptului de trecere pentru amplasarea unor instalații electrice noi la Spitalul Județean de Urgență.

18-23. Vânzarea cu drept de preempțiune către constructorii de bună credință a 6 terenuri din domeniul public.

24-28. Vânzarea, prin licitație publică, a 5 terenuri publice de lângă Stadionul Municipal, situate pe str. Erou Ciprian Pintea nr. 25, pentru „satisfacerea cererilor persoanelor fizice și juridice” și pentru „venituri financiare suplimentare la bugetul local”.

Suprafața cumulată a acestor terenuri este de 1.142 mp, iar valoarea de vânzare cumulată este de doar 245.180 euro. Aceste terenuri apar în Registrul spațiilor verzi, iar conform legii destinația lor nu poate fi schimbată.

După ce Garda de Mediu a confirmat valabilitatea registrului și a sancționat tentativele de modificările ilegale din ultimii ani, Primăria Bacău continuă să prezinte Registrul Spațiilor Verzi ca document provizoriu. Eticheta de „draft” maschează un act oficial care ar trebui să protejeze spațiile verzi ale orașului.

29. Închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu de 144 mp din incinta PT 117 din str. Slănicului nr. 5 bis pentru „activitate sportivă, didactică, culturală, artă sau altele similare, și activități și/sau depozitare”. Preț de pornire: 10 lei mp/lună.

30. Închirierea, prin licitație publică, a unui chioșc de 16 mp din str. Henri Coandă nr. 1, cu prețul de pornire de 35 lei/mp/lună. Destinația propusă: activitate comerț cu produse alimentare.

31. Închirierea, prin licitație publică, a 8 terenuri din municipiul Bacău pentru amplasarea de panouri publicitare de tip LED: 1 pe str. Milcov, 2 pe str. I.L. Caragiale, 3 pe str. Gen Ștefan Gușă, respectiv 2 pe Vadul Bistriței.

32. Prelungirea duratei prevăzute în unele contracte de concesionare.

33. Cesionarea unui contract de concesiune încheiat cu Lugegasi SRL și prelungirea pe o perioadă de 12 ani și 6 luni pentru un teren de 9,7 mp din str. Prieteniei nr. 14.

34. Prelungirea duratei de concesiune încheiat cu Senteș Ionel pentru o perioadă de 12 ani și 6 luni pentru un teren de 15 mp din str. Pieței nr. 1, ocupat de o extindere a spațiului comercial.

35. Prelungirea duratei prevăzute în unele contracte de concesionare încheiate cu SC Dr. Daniela Corban SRL pentru cabinetul din str. Martir Horia nr. 1.

36. Completarea listei cu solicitanții care au acces la locuințe sociale în 2026 și anularea unei repartiții.

37. Aprobarea listei nominale privind solicitanții, 97 la număr, care au acces la locuințe ANL în 2026 și anularea unei repartiții

38. Aprobarea schimbării destinației unor imobile din str. Letea nr. 24 din spații pentru învățământ în spații cu altă destinație și apoi darea în administrare a acestora către Direcția de Asistență Socială (DAS) Bacău.

39. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Bacău pentru perioada 2026-2035 și a Planului pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiului Bacău pentru perioada 2026-2035.

40. Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2026

41. Modificarea organigramei Primăriei Bacău pe de o parte pentru promovările în grad profesional, pe de altă parte pentru transformarea sau mutarea unor posturi de muncitori calificați și necalificați.

42. Modificarea organigramei Primăriei Bacău pe de o parte pentru promovările în grad profesional, pe de altă parte pentru retrogradarea unor posturi vacante în vederea ocupării prin concurs.

43. Modificarea limitelor de proprietate a unor terenuri date în administrarea Thermoenergy Group SA.

44. Includerea în domeniul privat a mai multor terenuri din municipiul Bacău.

45. Actualizarea inventarului domeniului privat.

46. Declararea unui teren de 238 mp din str. Mihai Viteazul nr. 12 ca bun de uz și de interes public local pentru proiectul de extindere și reabilitare a rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare.

47-49. Aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru lucrări la rețelele de utilități.

50. Majorarea costurilor medii lunare de întreținere și a contribuțiilor lunare de întreținere a persoanelor vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2026. (Proiectul urmează să fie scos de pe ordinea de zi și rediscutat de consilieri)

51. Atestarea a 11 persoane persoane fizice pentru desfășurarea activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari.

52. Modificarea programului de audiențe ale consilierilor locali, prin înlocuirea lui Gigi-Nucu Candet cu Adrian Gabor.

53. Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al municipiului Bacău.

54. Însușirea recursului formulat în Dosarul 195/110/2025 care vizează anularea HCL 321/2024 privind aprobarea listei finale a proiectelor sportive care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii 69/2000, aferente anului 2024.

55-60. Respingerea a 6 plângeri prealabile.

Lucaci Ioan și Șargu Neculai au depus plângeri prealabile împotriva HCL 553/2025 privind impozitele și taxele locale pentru 2026, solicitând anularea sau modificarea hotărârii și stabilirea taxelor la nivelul minim prevăzut de Codul Fiscal. Șargu Neculai a depus o plângere și împotriva HCL 552/2025 și HCL 49/2026, solicitând anularea sau modificarea taxei de salubritate stabilite pe clădire rezidențială, pe motiv că ar fi nelegală și insuficient fundamentată.

Danca Pavel Traian contestă HCL 552/2025 privind taxa de salubritate, cerând schimbarea modului de calcul astfel încât taxa să fie stabilită pe persoană și nu pe locuință/apartament.

Godoi Adrian, prin Asociația Culturală „Cealaltă Românie”, reprezentată de Botomei Vasile, contestă HCL 553/2025 și HCL 554/2025, cerând revocarea hotărârilor privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru 2026 și instituirea taxei speciale de protecție civilă, invocând lipsa transparenței și depășirea cadrului legal.

61. Diverse.

62A. Modificarea HCL 429/2024 privind depunerea proiectului de achiziționare a autobuzelor electrice – etapa a II-a, ca urmare a recalculării costurilor după modificările aduse Codului Fiscal.

63B. Modificarea HCL 484/2025 privind proiectul de modernizare a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, ca urmare a revizurii bugetului între valorile eligibile și neeligibile.

64C. Modificarea regulamentului de funcționare a Athletic Park

Regulamentul de organizare și funcționare al Athletic Park este modificat prin introducerea unui sistem de acces bazat pe înregistrare QR și „Permis Sportiv Activ” pentru utilizarea facilităților, dar și prin reguli mai stricte privind utilizarea pistelor, echipamentul obligatoriu, organizarea evenimentelor și sancțiunile pentru nerespectarea regulamentului. De asemenea, primarul va putea desemna un coordonator al parcului și stabili componența comisiei care avizează evenimentele organizate în incintă.

65D. Aprobarea achiziționării unui utilaj special pentru ridicări autovehicule, urmând ca acesta să coste 1,2 milioane lei.

66E. Vânzarea, prin licitație publică, a unui teren de 972 mp din str. I.L. Caragiale nr. 1.

Și în cazul acesta, conform Registrului spațiilor verzi, terenul propus să fie scos din domeniul public este în prezent ocupat de un spațiu verde. Proiectul vine după solicitările Di Livio Impex SRL și Monza Ares SRL de a dezvolta o investiție privată constând în extinderea unei clădiri medicale.

67F. Punerea la dispoziție a Teatrului de Vară către Filarmonica Mihail Jora pentru realizarea unor evenimente în zilele de 26 și 29 martie 2026.

68G. Mandatarea primarului reprezinte Consiliul în instanță într-un proces deschis de un cetățean, Ciorcilă Marius Vasile, care contestă HCL 553/2025 privind impozitele și taxele locale pentru 2026, în special majorarea suplimentară de 50% aplicată unor impozite. Reclamantul cere anularea parțială a hotărârii, suspendarea aplicării majorării și reanalizarea măsurii fiscale.

69H. Aprobarea acordului pentru modificări interioare la un spațiu închiriat de firma Aleman Imob în clădirea de pe strada Pictor Andreescu nr. 5, unde vor fi amenajate spații pentru servicii medicale și va fi amplasată o firmă luminoasă. Totodată, se propune suplimentarea contractului de închiriere cu 4 mp din subsolul tehnic al clădirii pentru instalarea unei rezerve de apă necesare sistemului de stingere a incendiilor, conform cerințelor ISU.

70I. Modificarea HCL 482/2025 privind modernizarea Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza, ca urmare a ajustării bugetului, astfel încât valoarea totală a proiectului va fi de 79,9 milioane lei.

În ansamblu, ordinea de zi arată mai degrabă ca un inventar de decizii administrative, de la planuri strategice și reorganizări interne până la vânzări, închirieri și ajustări de proiecte. Rămâne de văzut cât timp va avea Consiliul Local să discute pe fond fiecare proiect într-o ședință care se anunță un maraton administrativ.