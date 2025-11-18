Șofer din Onești, arestat după ce a provocat un accident sub influența alcoolului și cu permisul suspendat

Un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, produs pe 17 noiembrie, în jurul orei 18:30, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Onești, s-a încheiat cu reținerea și ulterior arestarea unui șofer care conducea sub influența alcoolului și cu permisul suspendat.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Bacău, un bărbat de 58 de ani, din Onești, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de o femeie de 41 de ani, acroșând ulterior alte două autovehicule parcate. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu avarii.

La testarea cu aparatul etilotest, rezultatele au fost negative pentru trei dintre conducătorii auto implicați, însă în cazul bărbatului de 58 de ani, etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Verificările polițiștilor au scos la iveală și faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. În urma administrării probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Bacău.

Pe 18 noiembrie, suspectul a fost prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în acest caz.