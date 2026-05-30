Șofer din Suceava, prins cu 103 km/h în localitate, la Dărmănești. A rămas fără permis pentru 90 de zile

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Suceava, a fost sancționat de polițiști după ce a fost surprins circulând cu o viteză mult peste limita legală în orașul Dărmănești.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, șoferul a fost depistat vineri, 30 mai, de polițiștii din Dărmănești, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 103 km/h într-o zonă în care limita maximă admisă era de 50 km/h.

Pentru abaterea constatată, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.822,5 lei. De asemenea, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Reprezentanții Poliției reamintesc participanților la trafic importanța respectării limitelor legale de viteză, subliniind că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

„Polițiștii recomandă respectarea limitelor de viteză pentru sectorul de drum pe care circulați!”, au transmis oamenii legii.