Șofer fără permis, prins pe DN2-E85 în timpul unei acțiuni a poliției. 71 de amenzi aplicate în doar patru ore

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Polițiștii rutieri băcăuani au aplicat 71 de sancțiuni contravenționale și au depistat un șofer care conducea fără permis, în urma unei acțiuni desfășurate sâmbătă, 7 iunie, pe DN2-E85. Controalele au vizat combaterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere, în special viteza excesivă și conducerea sub influența alcoolului.

Foto arhivă

Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat, la data de 7 iunie, între orele 13:00 și 17:00, o amplă acțiune pe DN2-E85 pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

Acțiunea a avut ca obiectiv creșterea siguranței rutiere, depistarea conducătorilor auto care nu respectă limitele legale de viteză, precum și prevenirea conducerii sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În cadrul controalelor, au fost organizate cinci filtre pe tronsoanele considerate cu risc rutier ridicat. Polițiștii au efectuat aproximativ 50 de testări cu aparatul alcooltest.

În urma verificărilor, au fost aplicate 71 de sancțiuni contravenționale, dintre care 23 pentru depășirea regimului legal de viteză.

Totodată, oamenii legii au constatat în flagrant o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, după ce au depistat o persoană care conducea un autovehicul fără a deține permis de conducere.

De asemenea, polițiștii au retras cinci certificate de înmatriculare, au reținut un permis de conducere pentru depășirea vitezei legale și au retras două seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

La activități au participat și specialiști din cadrul Registrului Auto Român (RAR) Bacău, care au verificat starea tehnică a unor autovehicule oprite în trafic.

Pe lângă măsurile de control, polițiștii au desfășurat și activități de informare și conștientizare a participanților la trafic, distribuind 50 de materiale cu caracter preventiv.

Reprezentanții IPJ Bacău au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.