Surse: DNA Bacău anchetează construcția pasarelei Cancicov. Proiectul de 7 milioane de euro, în pragul rezilierii

Direcția Națională Anticorupție a deschis o anchetă privind construcția pasarelei din Parcul Cancicov, unul dintre cele mai scumpe și întârziate proiecte de infrastructură din municipiul Bacău. Potrivit unor surse neoficiale, procurorii analizează modul în care a fost derulat contractul, de la procedura de atribuire până la execuția efectivă a lucrărilor.
Investigația DNA vine într-un moment critic pentru proiect, aflat de mai mult timp într-un blocaj aproape total. Constructorul italian, responsabil de realizarea pasarelei, se confruntă cu probleme financiare serioase, aspect recunoscut public inclusiv de primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Viziteu. Într-un live transmis pe Facebook, edilul a declarat: „Constructorul are probleme financiare. Până la sfârșitul lunii, ori va rezolva problema, ori vom rezilia contractul și vom scoate din nou la licitație, astfel încât să o finalizăm anul acesta”.
Contextul este unul extrem de complicat. Așa cum Ziarul de Bacău a arătat anterior, firma italiană implicată în construcția pasarelei Cancicov este aproape de colaps, cu contracte reziliate în mai multe orașe din Italia, întârzieri majore în derularea lucrărilor publice, greve ale muncitorilor și dificultăți financiare acute. Aceste probleme nu sunt izolate, ci par să definească un tipar de funcționare care ridică semne de întrebare serioase cu privire la capacitatea reală a societății de a duce la bun sfârșit investiția din Bacău.
Pasarela Cancicov este un proiect care a acumulat întârzieri mari, modificări și erori, devenind un simbol al eșecurilor administrative din actualul mandat. Conform informațiilor publice, investiția se ridică la aproximativ 7 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată în mare parte din fonduri europene. Lucrările au fost demarate cu obiectivul de a crea o legătură pietonală modernă peste Calea Mărășești, însă șantierul a avansat lent, cu perioade lungi de stagnare și fără termene clare de finalizare.
Dosare peste dosare, la DNA Bacău
Deschiderea anchetei de către Direcția Națională Anticorupție se înscrie într-un tablou mai larg al problemelor penale care vizează proiectele derulate de administrația Viziteu. În ultimii ani, mai multe investiții cu finanțare europeană realizate de Primăria Bacău au ajuns în atenția procurorilor anticorupție. În unele dintre aceste dosare s-a ajuns deja la trimiteri în judecată ale unor funcționari publici și societăți comerciale.
Printre exemplele relevante se numără proiectul HUB Orizont, unde anchetatorii au vizat modul de atribuire și execuție a lucrărilor, controversatul sistem de management al traficului, un proiect de zeci de milioane de lei, marcat de suspiciuni privind lucrări neconforme și plăți nejustificate sau parcările pentru biciclete, acolo unde s-au stabilit prejudicii de milioane de lei.
În acest context, pasarela Cancicov riscă să devină nu doar un eșec administrativ și financiar, ci și un nou dosar penal cu implicații serioase pentru actuala conducere a Primăriei Bacău.
SEPTEP a zis
Hai D.N.A-uleeeeee.Hai cu arestarile.Hai,Hai.
TVR a zis
Demiterea sau demisia actualului primar și dizolvarea CL, implicit organizarea de alegeri anticipate sunt mai mult decât necesare, respectiv trimiterea celor vinovați la pușcărie!
Jos Viziteu a zis
Trebuie odată să se termine cu jaful din orașul ăsta ! Poate de data asta DNA va pune sub acuzare pe ăla de trebuie pus sub acuzare …. Speranța moare ultima….
Ana a zis
Am o vaga impresie că băcăuanii vor fi buni de plată ca la Insula de Agrement doar că acum e mai scump.
BOGDAN a zis
Asa este cand lucrezi in proiectare cu venetici(vezi proiectul de la insula). Proiectantii din Bacau nu sunt buni!
Relu a zis
Întrebați-vă și de ce PSD, LIBERALII, AUR și cine o mai fi prin consiliul local nu au inițiat inițiat procedura de suspendare a celui ce distruge orașul!
v-ati batut joc de vot si de oras a zis
de ce a ajuns asta primar? de ce a luat si al doilea mandat?! pt ca l-au votat niste dezorientati usor de prostit, ca asta e nivelul in bacau…
Dani a zis
Pai cum ca Viziteu zicea pe facebook ca proiectul inainteaza si asteapta tirurile cu materiale de constructii. Sa fi mintit Viziteu? Parca nu asi crede, totusi el nu isi aminteste multe chestii hahaha
Iulia a zis
Demolați porcăria aia din beton, nu întțeleg unde le-a fost mintea consilierilor locali când au aprobat monstruozitatea aia. Nu se putea face ceva mai mic pe structură metalică? Dnei arhitect a orașului i s-a părut că se încadrează în estetica orașului? Degeaba regulamente de urbanism dacă autorizați mizerii din astea.
#orasusristesuat a zis
avei ce ati votat. orasul se scunfunda dupa cum era de asteptat cu incompetenta marca usr. usr ati votat, usr aveti. sunt chiar convins ca asta daca mai candideaza ia si al treilea mandat, ca daca esti prost si votezi de doua ori asa ceva, sigur esti prost sa votezi si a treia oara…la asa votanti, asa ales…
Cabluri netensionate a zis
Oricine se uita din directia in care se vede in imaginea articolului poate vedea „burta” pasarelei din dreapta cu aplecare in jos. Daca mergeti spre pod pe jos, se observa excelent. Orice pod are curbura in sus. Spunea Vizitiul orasului ca se tensiona cablurile in viitor. Poate se cățără tot el ca atunci cand isi facea poze rânjind de pe turnuri si va tensiona cablurile. A ramas singurul „alpinist” din oras. E incredibil acest „îngeraș” al orasului care minte de îngheață apele. Avem o problema cu un Consiliu Local aservit total hotarilor falimentare ale Vizitiului.
marioara a zis
Și dacă le arestează neamurile până la bunici inclusiv, anchetatorii nu se pot disculpa de întârzierea tragerii la răspundere a acestor edili. Probabil, le-a ajuns să viețuiască într-o hazna de oraș cu toate salariile și sporurile lor speciale….
Jos Viziteu a zis
Nici un comentrariu cu FELICITARI DOMN PRIMAR??? Ca pe FB sunt destui idioti care il sustin pe nenorocit….evident , toti sunt de varsta a 3 a, a 4 a , a 5a …… daca le da piscoturi la club +100 , cum naiba…..