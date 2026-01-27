Surse: DNA Bacău anchetează construcția pasarelei Cancicov. Proiectul de 7 milioane de euro, în pragul rezilierii

Direcția Națională Anticorupție a deschis o anchetă privind construcția pasarelei din Parcul Cancicov, unul dintre cele mai scumpe și întârziate proiecte de infrastructură din municipiul Bacău. Potrivit unor surse neoficiale, procurorii analizează modul în care a fost derulat contractul, de la procedura de atribuire până la execuția efectivă a lucrărilor.

Investigația DNA vine într-un moment critic pentru proiect, aflat de mai mult timp într-un blocaj aproape total. Constructorul italian, responsabil de realizarea pasarelei, se confruntă cu probleme financiare serioase, aspect recunoscut public inclusiv de primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Viziteu. Într-un live transmis pe Facebook, edilul a declarat: „Constructorul are probleme financiare. Până la sfârșitul lunii, ori va rezolva problema, ori vom rezilia contractul și vom scoate din nou la licitație, astfel încât să o finalizăm anul acesta”.

Contextul este unul extrem de complicat. Așa cum Ziarul de Bacău a arătat anterior, firma italiană implicată în construcția pasarelei Cancicov este aproape de colaps, cu contracte reziliate în mai multe orașe din Italia, întârzieri majore în derularea lucrărilor publice, greve ale muncitorilor și dificultăți financiare acute. Aceste probleme nu sunt izolate, ci par să definească un tipar de funcționare care ridică semne de întrebare serioase cu privire la capacitatea reală a societății de a duce la bun sfârșit investiția din Bacău.

Pasarela Cancicov este un proiect care a acumulat întârzieri mari, modificări și erori, devenind un simbol al eșecurilor administrative din actualul mandat. Conform informațiilor publice, investiția se ridică la aproximativ 7 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată în mare parte din fonduri europene. Lucrările au fost demarate cu obiectivul de a crea o legătură pietonală modernă peste Calea Mărășești, însă șantierul a avansat lent, cu perioade lungi de stagnare și fără termene clare de finalizare.

Dosare peste dosare, la DNA Bacău

Deschiderea anchetei de către Direcția Națională Anticorupție se înscrie într-un tablou mai larg al problemelor penale care vizează proiectele derulate de administrația Viziteu. În ultimii ani, mai multe investiții cu finanțare europeană realizate de Primăria Bacău au ajuns în atenția procurorilor anticorupție. În unele dintre aceste dosare s-a ajuns deja la trimiteri în judecată ale unor funcționari publici și societăți comerciale.

Printre exemplele relevante se numără proiectul HUB Orizont, unde anchetatorii au vizat modul de atribuire și execuție a lucrărilor, controversatul sistem de management al traficului, un proiect de zeci de milioane de lei, marcat de suspiciuni privind lucrări neconforme și plăți nejustificate sau parcările pentru biciclete, acolo unde s-au stabilit prejudicii de milioane de lei.

În acest context, pasarela Cancicov riscă să devină nu doar un eșec administrativ și financiar, ci și un nou dosar penal cu implicații serioase pentru actuala conducere a Primăriei Bacău.