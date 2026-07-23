Topul liceelor din Bacău, după media de admitere! C.N. Ferdinand I rămâne pe primul loc și în 2026

La liceele din județul Bacău au fost disponibile, în total, 4.980 de locuri. La repartizarea computerizată s-au înscris 3.866 de candidați, dintre care 3.865 au fost repartizați la un liceu, iar unul singur a rămas nerepartizat. După această etapă, în unitățile de învățământ din județ au rămas 1.115 locuri neocupate, adică aproximativ 22,4% din întreaga ofertă disponibilă, Bacăul fiind printre județele cu cele mai multe locuri rămase libere din țară.

Conform datelor de pe portalul admitere.edu.ro, topul celor mai bune licee din județul Bacău este dominat, și anul acesta, de C.N. Ferdinand I, unde ultima medie de admitere a fost 9.30, la specializarea „Științele Naturii”. La polul opus, cea mai mică medie de admitere la liceu din județul Bacău a fost de 1.50 și s-a înregistrat la liceul din Sascut.

Topul liceelor băcăuane 2026, după mediile de admitere la specializările de top din cadrul fiecăruia:

Colegiul Național „Ferdinand I”– Științe ale Naturii: 9.30; Științe Sociale: 8.72; Matematică-Informatică: 8.47;

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – Științe ale Naturii: 9.17; Științe Sociale: 8.85; Matematică-Informatică: 8.22;

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – Științe ale Naturii: 8.90; Științe Sociale: 8.52; Matematică-Informatică: 8.30.

De cealaltă parte, în topul liceelor care în prima etapă de repartizare au înregistrat cele mai mici medii de admitere se numără:

Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut – specializarea „Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto”: 1.50 (10 locuri ocupate din 28)

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău – specializarea „Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație”: 1.75 (18 locuri ocupate din 56) și Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși – specializarea „Tehnician în activități de comerț / Comerciant – vânzător”: 1.75 (31 locuri ocupate din 56)

Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut – specializarea „Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație”: 1.80 (14 locuri ocupate din 28)

Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău – specializarea „Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație”: 1.82 (5 locuri ocupate din 14)

Cererile pentru etapa a doua de admitere la liceu vor fi primite în perioada 10–12 august. Repartizarea candidaților rămași, inclusiv a celor care nu au participat la prima etapă sau care nu au susținut Evaluarea Națională, este programată în zilele de 17 și 18 august.