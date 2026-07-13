TOPUL liceelor din județul Bacău, după media de promovare la BAC 2026

Mediile finale la BAC 2026, după contestații, au fost publicate de ministerul Educației, astăzi. Județul Bacău se află, în topul național, pe locul al 5-lea, urcând două poziții față de rezultatele inițiale.

În ceea ce privește topul liceelor, în județul Bacău, primul loc în top, cu o medie de 9.02 și o rată de promovare de 100%, este ocupat de Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău.

Pe al doilea loc, cu o medie de 8.97 și o rată de promovare de 100%, se poziționează Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău.

Locul al treilea, cu o medie de 8.94, dar cu o rată de promovabilitate de 97.8%, îl ocupă Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău.

Pe locul al patrulea cu o medie de 8.88, dar cu o rată de promovabilitate de 100%, se află Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești.

Ilustrație: Top 10 licee din Bacău, în funcție de media de la BAC 2026, după contestații. Sursa: bacplus.ro

La polul opus, pe ultimul loc (35) se află Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău, cu o medie de 4.96 și o rată de promovabilitate de 26.3%.

Penultimul loc (34) este ocupat de Liceul Tehnologic Târgu Ocna, cu o medie de 5.31 și o rată de promovabilitate de 35.3%.

Județul Bacău, locul 5 la nivel național

Clasamentul județelor după contestații a suferit ușoare modificări, după contestații. Potrivit , potrivit oficiuldeștiri.ro. Cluj rămâne detașat pe primul loc, cu o rată de promovare de 87%.

Topul complet al ratelor de promovare după rezultatele finale este următorul:

Cluj – 87%

Brașov – 83,4%

Alba – 83%

Iași – 82,6%

Bacău – 82,2%

Brăila – 81,8%

București – 81,3%

Bihor – 81,1%

Sibiu – 80%

Galați – 80%

Prezența județelor Cluj, Brașov, Alba, Bihor și Sibiu în primele poziții confirmă încă o dată performanțele constante ale centrelor universitare și ale liceelor cu tradiție din Transilvania, în timp ce Iași și Bacău continuă să reprezinte Moldova în partea superioară a clasamentului.