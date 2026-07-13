Ziarul de Bacău

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TOPUL liceelor din județul Bacău, după media de promovare la BAC 2026

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Mediile finale la BAC 2026, după contestații, au fost publicate de ministerul Educației, astăzi. Județul Bacău se află, în topul național, pe locul al 5-lea, urcând două poziții față de rezultatele inițiale.

În ceea ce privește topul liceelor, în județul Bacău, primul loc în top, cu o medie de 9.02 și o rată de promovare de 100%, este ocupat de Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău.

Pe al doilea loc, cu o medie de 8.97 și o rată de promovare de 100%, se poziționează Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău.

Locul al treilea, cu o medie de 8.94, dar cu o rată de promovabilitate de 97.8%, îl ocupă Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău.

Pe locul al patrulea cu o medie de 8.88, dar cu o rată de promovabilitate de 100%, se află Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești.

Ilustrație: Top 10 licee din Bacău, în funcție de media de la BAC 2026, după contestații. Sursa: bacplus.ro

La polul opus, pe ultimul loc (35) se află Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău, cu o medie de 4.96 și o rată de promovabilitate de 26.3%.

Penultimul loc (34) este ocupat de Liceul Tehnologic Târgu Ocna, cu o medie de 5.31 și o rată de promovabilitate de 35.3%.

Județul Bacău, locul 5 la nivel național

Clasamentul județelor după contestații a suferit ușoare modificări, după contestații. Potrivit , potrivit oficiuldeștiri.ro. Cluj rămâne detașat pe primul loc, cu o rată de promovare de 87%.

Topul complet al ratelor de promovare după rezultatele finale este următorul:

  • Cluj – 87%
  • Brașov – 83,4%
  • Alba – 83%
  • Iași – 82,6%
  • Bacău – 82,2%
  • Brăila – 81,8%
  • București – 81,3%
  • Bihor – 81,1%
  • Sibiu – 80%
  • Galați – 80%

Prezența județelor Cluj, Brașov, Alba, Bihor și Sibiu în primele poziții confirmă încă o dată performanțele constante ale centrelor universitare și ale liceelor cu tradiție din Transilvania, în timp ce Iași și Bacău continuă să reprezinte Moldova în partea superioară a clasamentului.

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