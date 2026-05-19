Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / ULTIMA ORĂ! Bărbat surprins sub un mal de pâmânt, în Dărmănești. Victima a fost predată echipajului SMURD Brașov – UPDATE

ULTIMA ORĂ! Bărbat surprins sub un mal de pâmânt, în Dărmănești. Victima a fost predată echipajului SMURD Brașov – UPDATE

Lasă un comentariu

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Update: Potrivit ISU Bacău, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost extrasă cu ajutorul mijloacelor din dotare, în stare de inconștiență, dar cu semne vitale, fiind predată echipajului medical de pe elicopterul SMURD Brașov.

Știrea inițială: Pompierii băcăuani intervin în orașul Dărmănești, cartier Plopu, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat.

Foto arhivă

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, containerul multirisc dotat cu stabilizator de mal de la Detașamentul de Pompieri Moinești și un elicopter SMURD Brașov. Intervine, de asemenea, o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. A fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

În urma evenimentului, victima a fost găsită inconștientă, fiind inițiate imediat manevrele de resuscitare de către echipajele medicale sosite la fața locului.

Intervenția este în dinamică. Vom reveni!

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *