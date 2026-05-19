ULTIMA ORĂ! Bărbat surprins sub un mal de pâmânt, în Dărmănești. Victima a fost predată echipajului SMURD Brașov – UPDATE

Update: Potrivit ISU Bacău, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost extrasă cu ajutorul mijloacelor din dotare, în stare de inconștiență, dar cu semne vitale, fiind predată echipajului medical de pe elicopterul SMURD Brașov.

Știrea inițială: Pompierii băcăuani intervin în orașul Dărmănești, cartier Plopu, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat.

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, containerul multirisc dotat cu stabilizator de mal de la Detașamentul de Pompieri Moinești și un elicopter SMURD Brașov. Intervine, de asemenea, o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. A fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

În urma evenimentului, victima a fost găsită inconștientă, fiind inițiate imediat manevrele de resuscitare de către echipajele medicale sosite la fața locului.

Intervenția este în dinamică. Vom reveni!