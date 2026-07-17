Ziarul de Bacău

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ULTIMA ORĂ! Incendiu la o clădire de pe strada Letea din municipiul Bacău. Pompierii intervin în aceste momente

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În această seară, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o clădire părăsită situată pe strada Letea, din municipiul Bacău.

La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de Lucru Parincea și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul clădirii.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni!

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