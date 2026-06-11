VIDEO: Ploile abundente au provocat inundații în mai multe localități din Bacău. Pompierii intervin pentru evacuarea apei

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Pompierii băcăuani au intervenit joi în mai multe localități din județ pentru limitarea și înlăturarea efectelor produse de acumulările de apă, în urma fenomenelor meteorologice manifestate în ultimele ore. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în orașul Dărmănești, unde echipajele au fost chemate să evacueze apa din gospodării.

Potrivit ISU Bacău, până la acest moment au fost raportate 11 intervenții pentru evacuarea apei în județ.

În Dărmănești au fost înregistrate nouă misiuni, dintre care una pentru evacuarea apei dintr-o locuință și opt pentru evacuarea apei acumulate în curți.

O altă intervenție a avut loc în Târgu Ocna, pe strada Pârâul Vâlcica, unde autoritățile au fost solicitate să evacueze apa dintr-un garaj inundat. La această misiune a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate.

De asemenea, în comuna Dofteana, satul Dofteana, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curte afectată de precipitații.

Reprezentanții ISU precizează că forțele de intervenție acționează în continuare în teren cu mijloacele specifice din dotare pentru limitarea efectelor produse de acumulările de apă și pentru sprijinirea populației din zonele afectate.