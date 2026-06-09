Vivariul intră în reabilitare. Fondurile europene vor acoperi doar 35% din investiție, restul fiind suportat din bugetul județului

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Consiliul Județean Bacău pregătește o investiție de aproape 25 de milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea Vivariului, clădire aflată în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea”. Aleșii județeni au aprobat la ultima ședință proiectul și cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului este de 24,67 milioane de lei, inclusiv TVA. Finanțarea europeană acoperă doar 35% din investiție. Consiliul Județean Bacău și-a asumat suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile și a celor conexe. Potrivit documentației, din suma totală, 9,01 milioane de lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar 15,65 milioane de lei sunt cheltuieli neeligibile. În plus, contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile este de 180.350 de lei, reprezentând 2% din valoarea acestora. Astfel, efortul financiar al administrației județene depășește 15,8 milioane de lei.

Proiectul vizează eficientizarea energetică, reabilitarea și modernizarea clădirii Vivariului, monument istoric aflat pe Lista Monumentelor Istorice. Potrivit autorităților, imobilul se confruntă cu probleme majore generate de consumul ridicat de energie, pierderile semnificative prin anvelopa clădirii și instalațiile depășite moral și tehnic.

Lucrările propuse includ consolidarea și restaurarea elementelor structurale, modernizarea instalațiilor de încălzire, ventilație și iluminat, montarea unor sisteme bazate pe surse regenerabile de energie, precum și măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, spațiile interioare vor fi reconfigurate pentru a răspunde mai bine nevoilor activităților muzeale, educaționale și științifice desfășurate în cadrul Vivariului.

În referatul de aprobare se arată că investiția urmărește nu doar reducerea costurilor de funcționare, ci și conservarea patrimoniului construit, creșterea atractivității muzeului și îmbunătățirea condițiilor pentru vizitatori și personal. Perioada estimată de implementare este iulie 2026 – noiembrie 2029.