Viziteu a retras în ultimul moment proiectul de renunțare la prejudiciul din dosarul pavelelor. Consiliul Local a aprobat bugetul și PUZ-ul Stadionului Municipal

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și-a retras, ier, propunerea de modificare a hotărârii prin care Municipiul Bacău s-a constituit parte civilă în dosarul DNA privind plata unor pavele care nu ar fi fost montate în realitate. Planul edilului era să se voteze că „nu există niciun prejudiciu” în dosarul în care administratorul public Ciprian Piștea este principalul inculpat. Decizia a apărut după ce primarul a constatat că nu are decât sprijinul consilierilor pe care-i controlează în mod direct, de la AUR, USR, PMP și Forța Dreptei, iar proiectul ar fi picat la vot.

Consiliul Local Bacău a aprobat bugetul municipiului pentru anul 2026, descris de administrația locală drept „un buget de austeritate”, construit pe două direcții principale: „continuarea investițiilor deja începute” și asigurarea funcționării serviciilor publice.

Potrivit viceprimarului Leonard Bulai, bugetul municipiului este împărțit în 641 de milioane de lei pentru cheltuieli de funcționare și 452 de milioane de lei pentru dezvoltare.

Administrația locală susține că lista de investiții aprobată pentru acest an urmărește continuarea procesului de modernizare a orașului și finalizarea unui număr cât mai mare de proiecte aflate deja în derulare.

Printre proiectele aprobate se numără și racordarea Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău și a Inspectoratul de Poliție Județean Bacău la sistemul public de termie operat de Thermoenergy Group SA. Investițiile sunt estimate la 1,5 milioane de lei, respectiv 2 milioane de lei, iar 85% din finanțare va fi asigurată prin Programul Termoficare al Ministerului Dezvoltării. Municipalitatea va suporta cofinanțarea de 15%.

Pe ordinea de zi s-au aflat și proiecte privind vânzarea unor locuințe cu drept de preempțiune, precum și organizarea de licitații pentru terenuri aparținând municipalității.

Consilierii locali au aprobat și tarifele în baza cărora SSPM Bacău va gestiona serviciul destinat câinilor fără stăpân, după delegarea oficială a activității. Urmează transferul de bunuri, personal și activitate către operator. Detalii AICI.

Totodată, au fost aprobate mai multe proiecte sociale derulate prin Direcția de Asistență Socială, destinate copiilor vulnerabili și combaterii dependenței de jocuri de noroc. Programul dedicat prevenirii adicției vizează aproximativ 700 de adolescenți și 60 de specialiști.

Municipalitatea continuă și actualizarea inventarului domeniului public, măsură care are ca scop atât o mai bună evidență fiscală, cât și pregătirea unor viitoare investiții.

În ședință au fost discutate și cele două plângeri formulate împotriva hotărârii prin care a fost aprobată închiderea activităților de jocuri de noroc în locațiile fizice din municipiul Bacău. Consiliul Local a votat respingerea acestora.

Un alt proiect aprobat vizează protejarea patrimoniului funerar din Cimitirul Central Bacău. Administrația locală dorește să realizeze o evidență a mormintelor considerate importante pentru comunitate, urmând ca acestea să fie întreținute de municipalitate, a precizat, pe Facebook, viceprimarul Leonard Bulai.

De asemenea, consilierii locali au aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru zona Stadionul Municipal Bacău, document considerat esențial pentru dezvoltarea viitorului proiect de amenajare a întregii zone din jurul arenei sportive.