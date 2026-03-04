Zeci de cadre didactice și 9 elevi din Bacău sunt blocați în Dubai. Profesorii au fost înlocuiți la catedră de suplinitori și pensionari

Un număr de 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite, relatează radioiasi.ro.

Foto arhivă

Cei mai mulți profesori și învățători sunt din municipiul Bacău, după cum a declarat inspectorul general adjunct de la Inspectoratul Județean Școlar Bacău – Lavinia Misăilă. Aceasta nu a putut oferi informații despre întoarcerea lor acasă.

Conducerile unităților didactice au recurs la profesorii suplinitori și la cadrele didactice ieșite la pensie pentru a înlocui, la clase, profesorii blocați în Orientul Mijlociu, a precizat inspectorul general adjunct de la ISJ Bacău, Lavinia Misăilă.