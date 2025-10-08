VIDEO: Reacție în scandalul cu dr. Petrescu, de la Urgențe. Președinta Consiliului Județean cere sprijinul pacienților, după o întâlnire la UPU

Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, a reacționat după ce Ziarul de Bacău a publicat o anchetă referitoare la un nou scandal provocat de dr. Liliana Petrescu, de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a SJU (detalii AICI).
Reamintim, fiul unei paciente reclamă că a ajuns la UPU cu mama sa, bolnavă de cancer și cu un accident vascular cerebral (AVC), unde dr. Liliana Petrescu i-ar fi făcut mai multe reproșuri pe un ton agresiv și a-r fi trimis-o acasă cu pumn de vitamine pe rețetă (replica dr. Petrescu AICI).
Împreună cu conducerea SJU și a UPU, președinta CJ, Cristina Breahnă Pravăț a avut o întâlnire cu dr. Liliana Petrescu, căreia i-a reproșat comportamentul. „Dumneavoastră sunteți angajata Statului Român, nu aveți voie să vorbiți urât! În primul rând, atitudinea dvs este reclamată, comunicarea. (Pacienții – n.n) merită să vadă că facem ceva în sensul ăsta”, i-a spus președinta Breahnă Pravăț doctoriței reclamate.
Președinta CJ a cerut conducerii SJU înființarea unui chestionar pentru pacienți, „ca să vedem care sunt lacunele și vulnerabilitățile sistemului”.
De asemenea, într-o filmare publicată pe Facebook, Breahnă Pravăț s-a adresat pacienților: „Sesizați orice abatere a personalului din cadrul SJU Bacău”.
Comentarii
Celentano a zis
Doamne ajuta ! Mergem cu drag sa completam chestionarul, poate ii mai taie cineva aripile…ca are….de pterodactil….
sesizatorul a zis
Sesizăm, sesizăm, dar care e ACȚIUNEA stimabilă doamnă care ar putea face ceva, dar o dați ca de obicei în teatru în fața publicului, până trece și se uită sau până data viitoare când mai sesizează unul, altul… Tanti asta a mai fost muștruluită de dragul publicului, încercați următorii pași.
Irinoiu a zis
Aceasta doctorița trebuie data afara din spital și oprit restul de a mai lucrat in sistemul sanitar.